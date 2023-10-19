Звезда «Деревни дураков» Сергей Гладков умер в возрасте 60 лет

Актёр Сергей Гладков умер в возрасте 60 лет.

В возрасте 60 лет скончался актёр Сергей Гладков. Об этом сообщили в Telegram-канале SHOT.

Звезда телевидения нулевых известен по своим ролям в шоу «Каламбур». Он перевоплощался в мужика из «Деревни дураков», диспетчера и миссис Бурпл в «Крутом пике», неудачника в «Баре Каламбур» и Дранкеля «Железном капуте».

Кроме того, Сергей Гладков работал звукорежиссёром и дизайнером звуковых эффектов. Он принял участие в более 20 проектов, среди которых — «Вечерняя сказка», «Улётные животные» и «Голые и смешные».

Напомним, что актёр сериала «Улицы разбитых» фонарей» Евгений Артемьев умер в Санкт-Петербурге на 69 году жизни.

Ранее Сиб.фм писал, что в 77 лет скончался популярный каскадер и актёр Николай Ващилин. Именно он ставил трюки в фильме «Д’Артаньян и три мушкетера».

Кроме того, на 89-м году жизни скончался Геннадий Гладков — выдающийся композитор, автор музыки к популярным фильмам и мультфильмам. Одной из самых известных работ Гладкова стало создание музыки к мультфильму «Бременские музыканты».