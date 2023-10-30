Блогер из Новосибирска презентовала музыкальный клип на трек «Дышит маточкой» в «Кино Сити»

Сегодня, 30 октября, блогер Виктория Аршина представила новый клип на песню «Дышит маточкой» в кинотеатре «Кино Сити».

Песня выполнена в стиле Инстасамки. Аршина пояснила, что выбор этой темы обусловлен её актуальностью, поскольку сейчас проходят мероприятия на тему «дыхание маткой», включая марафоны, игры и коучинги.

В процессе съемок клипа принимали участие местные блогеры и актеры новосибирских театров. Как отметила сама исполнительница, съемки проходили в различных магазинах, торговых центрах, на улицах города, в фотостудиях, спортивном зале и примерочных, связанных с бьюти-индустрией и шопингом. Видео скоро будет доступно для зрителей на различных интернет-платформах.

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