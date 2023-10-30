Это не работает: врач разгромила самые популярные методы борьбы с морщинами

Россиянкам рассказали, что скорость появления морщин зависит от генетики, типа кожи, образа жизни, но никак не от уколов ботокса, фейсфитнеса и тейпов.

По единодушному мнению российских косметологов, пластических хирургов и генетиков, причинами раннего старения являются стрессы, избыток ультрафиолета, дефицит жиров в рационе, недостаток сна и физической активности, вредные привычки и неправильно подобранные уходовые средства.

По словам врача-косметолога, пластического хирурга Пасихат Магомедовой, становить процесс увядания могут только процедуры по насыщению кожи коллагеном и эластином, дефицит которых человеческий организм испытывает уже ближе к 30-ти годам. Также эффективно работают и упражнения для исправления осанки.

Что же касается популярных уколов ботокса, которые блокируют мимику, то к омоложению они не имеют никакого отношения, поскольку не восстанавливают эластичность кожи и не решают проблем с земным притяжением, под воздействием которого кожа на лице начинает «ползти» вниз, пояснила эксперт.

Также по мнению медиков, не помогут и специальные упражнения для лица (подходят только тем, у кого еще нет проблем с кожей), а тейпирование является не более чем вспомогательной процедурой, которую должны проводить только профессионалы с соответствующим образованием и глубокими знаниями анатомии человека.