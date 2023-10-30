Ищут подрядчика для проведения форума в Новосибирске

В Новосибирске ищут подрядчика для проведения форума «Новосибирск — город безграничных возможностей».

В Новосибирске ищут подрядчика для организации форума «Новосибирск — город безграничных возможностей», который будет проходить в течение 6 дней. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Заказчиком выступает учреждение «Агентство социальной политики Новосибирска». Бюджет контракта составляет 10 миллионов рублей. Подрядчику необходимо организовать показ инклюзивного спектакля в театре, проведение футбольного и хоккейного матчей, а также выступление популярной российской группы.

Заявки принимаются до 13 ноября 2023 года.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в Новосибирске ищут подрядчика для ремонта участка улицы Мира от площади Сибиряков-Гвардейцев до Советского шоссе. Заказчик готов заплатить 472,6 миллиона рублей за выполнение работ.