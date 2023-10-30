Когда мобилизованных вернут домой — что известно о ротации военных в 2023 году

Вернуться домой военнослужащие, призванные в рамках мобилизации (не путать с контрактниками), могут лишь в исключительных случаях.

Больше года в зоне действия СВО на Украине несут ратную службу граждане РФ, мобилизованные в рамках частичной мобилизации. Юридически они приравнены к контрактникам и пользуются всеми льготами этой категории военнослужащих.

Однако в части возвращения домой между этими людьми выявилась пропасть. В отличие от тех, кто заключили контракт с Минобороны на добровольных основаниях и возвращаются домой строго по окончании срока этого договора, мобилизованные не могут покинуть расположение части по собственной воле.

На данный момент, кроме краткосрочного отпуска один раз в полгода на 14 дней по распоряжению президента России (график составляет командир воинской части), никаких упоминаний о возвращении домой нет ни в Федеральном законе № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации», ни в указе главы РФ Владимира Путина от 21 сентября 2022 года о частичной мобилизации.

Несмотря на то, что глава нашего государства высказывался о возможной ротации мобилизованных еще в 2022 году, публичные лица заявили, что возвращение мобилизованных домой будет возможным только после окончания специального военного задания (СВО).

Но есть и те, кто разделяет позицию семей мобилизованных (пытаются собрать Рабочую группу через Госдуму). Так, уполномоченной по правам человека Татьяна Москалькова на днях отметила: «За год во многих семьях изменились обстоятельства: появился четвертый ребенок, тяжело заболела жена, а он (мобилизованный – прим. ред.) является единственным кормильцем, но это не считается по закону обстоятельствами для увольнения», пишет издание «Курьер.Среда.ру».

Очевидно, что пришла пора принимать глобальные решения в этом вопросе.