Сибиряк высказался о специальной военной операции.

Военнослужащий из Новосибирска, известный под позывным "Тихий", поделился откровенными историями о своем участии в зоне СВО и на войне в Украине. Эту информацию распространил Telegram-канал "Герои спецоперации Z".

"Тихий" был призван по частичной мобилизации, так как имел опыт службы в Воздушно-десантных войсках. Он рассказал, что ранее жил в Новосибирске и служил в местной бригаде. После окончания второго контракта он решил покинуть армию и устроился шахтером в Кузбассе. Когда ему принесли повестку, его жена выразила недовольство, сказав: "Опять в армию?". Он был уверен, что получит повестку и предварительно подготовился морально и приобрел необходимое снаряжение.

В своем видео "Тихий" также рассказал о бойцах Вооруженных Сил Украины, многих из которых против их воли отправили на СВО. По его словам, по новостям показывают, что эти люди просто забирают с улиц и отправляют служить на передовую. Он отметил, что все люди достойны жить, но им не повезло оказаться на другой стороне конфликта. Украинцам промыли мозги, убеждая их, что все русские — плохие и оккупанты. Военнослужащий также заявил, что украинские военные слабые духом, поэтому они бегут с позиций.

Мужчина отметил, что за свою службу получил несколько наград, включая медали "За отвагу", "За заслуги перед Отечеством" и медаль "Суворова". Он также получил Орден Мужества за ночной штурм. Военнослужащий подчеркнул, что они уничтожают противника или берут его в плен.

По завершении спецоперации "Тихий" планирует вернуться в Кузбасс и продолжить работать на шахте.