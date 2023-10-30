На перевоспитание в Новосибирск отправили мажора из Ставрополя

Мажора из Ставрополя отправили на перевоспитание в Новосибирск.

17-летний Никита Лесняк, сын известного предпринимателя из Ставрополя Игоря Лесняка, поучаствовал в шоу «Чадо из ада». Его отправили в семью Путинцевых из Новосибирска.

В семье, которая живёт в Новосибирске, 7 человек и они привыкли жить обычной, скромной жизнью. По правилам шоу Никита должен следовать укладу семьи, в которую его отправили. Именно так ему удастся перевоспитать себя и пересмотреть свои ценности.

За четыре дня парень уже научился помогать на даче и даже поучаствовал в фольклорных мероприятиях. А в конце программы старший брат Никиты сказал, что Никита очень изменился благодаря шоу, поэтому надеется, что это был старт для его дальнейшего развития.

Напомним, что популярный новосибирский блогер Давид Манукян вместе с известной певицей и телеведущей Ольгой Бузовой решили отправиться в увлекательное путешествие за пределы России.