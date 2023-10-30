Начались задержания из-за беспорядков в аэропорту Махачкалы

Правоохранительные органы, прибывшие в аэропорт Махачкалы на фоне беспорядков, начали задерживать граждан.

Как сообщается в RT и Telegram-канале Baza, у аэропорта Махачкалы перед прилетом рейса из Тель-Авива собралась толпа людей — там начали проверять паспорта у пассажиров в поисках людей, прилетевших из Израиля.

Протестующие прорвались на взлетно-посадочную полосу и в здание терминала. В связи с чем, сейчас происходит задержание граждан, а с места происшествия появляются видеозаписи, где показывается разрушенный забор, через который участники беспорядков выбегали на территорию аэропорта.

Напомним, что возобновление военного конфликта на Ближнем Востоке в октябре текущего 2023 года вскрыло внутриполитические проблемы в израильском обществе, которое очевидно терпит раскол.