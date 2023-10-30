«Настя, ты дышишь?»: в Новосибирске опубликованы кадры страшного пожара на Затулинке

Хозяин уснул с сигаретой в квартире на Громова в Новосибирске.

В Новосибирске мужчина, проживающий на улице Громова, 7 в алкогольном опьянении уснул с сигаретой в руках. Из-за этого загорелась квартира, сообщили очевидцы в паблике «АСТ-54».

На место происшествия быстро приехали пожарные. Очевидцы утверждают, что в результате возгорания погиб один человек и ещё двое пострадали.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области корреспонденту Сиб.фм на момент публикации не предоставили комментариев о происшествии.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Петербурге годовалый малыш выпил пиво отца и попал в реанимацию.