В Петербурге годовалый малыш выпил пиво отца и попал в реанимацию

В Петербурге годовалого малыша госпитализировали с отравлением этанолом. Ребенок находится в реанимации. Об этом сообщает Telegram-канала Mash на Мойке.

Инцидент произошел в поселке Торики, Красносельском районе. Мать ребенка попросила крестного отца присмотреть за малышом. Его биологический отец в это время отдыхал.

Женщина заметила, что ребенок был сонливым и вялым. Малыша госпитализировали без сознания.

По словам матери, малыш случайно выпил остатки пива из оставленной на кухне бутылки. Она отметила, что отец хотел ее выкинуть, но ребенок до нее добрался быстрее.

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