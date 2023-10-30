В Новосибирске пенсионерка упала в туалете и разбила голову

В Новосибирске 81-летняя женщина разбила голову об унитаз.

Как сообщают сотрудники аварийно-спасательной службы в Telegram-канале «МАСС», 29 октября в Первомайском районе Новосибирска 81-летняя пенсионерка разбила голову об туалет во время падения.

«Упала, разбила голову. Дверь заблокирована. Доступ в квартиру обеспечен. Открытая травма головы. Транспортирована до а/м скорой помощи. Передана бригаде врачей», — сообщили сотрудники.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что 40-летняя женщина, которая ранее победила рак благодаря донорству костного мозга, при неизвестных обстоятельствах пропала в городе Кунгур Пермского края утром 23 октября. Её тело обнаружили только на следующий день около стелы, размещённой на въезде в город.