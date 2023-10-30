Не блещут умом: учёные выявили самую «глупую» группу крови

Интеллектуальные способности зависят от группы крови, уверяют российские гематологи.

Недавние тщательные исследования четырех групп человеческой крови выявили одну, носители которой не блещут умом и сообразительностью. Более того, такие люди склонны к поспешному принятию решений без нужного анализа ситуации и даже к проявлению безумства (в народе их называют сумасбродами).

Согласно многолетним медицинским исследованиям, подобные характеристики проявило большинство американских президентов (ничего личного – только научные выводы), пишет портал «Русская семерка».

Речь идёт о второй группе крови с отрицательным резус-фактором. При этом, по мнению исследователей, вышеописанные невысокие интеллектуальные способности проявляет лишь мужская половина носителей этой крови.

А вот первая отрицательная, по выводам учёных, дарит своим обладателям звание настоящих охотников, поскольку является самой древней – её носители были самыми лучшими охотниками на мамонтов в доисторический период развития Земли. Такие люди обладают прекрасно развитой интуицией и заботятся о своём здоровье гораздо тщательнее других, что позволяет им продлить годы жизни.