Омбудсмен Волынец предложила упростить систему выдачи сертификатов на реабилитацию детям-инвалидам

По ее мнению, такой электронный метод выдачи сертификата , поможет облегчить получение социальной помощи.

Омбудсмен Ирина Волынец обратилась к первому зампредседателя комитета Госдумы по вопросами семьи, женщин и детей Татьяне Буцкой с предложением внедрить электронную выдачу сертификатов на комплексную реабилитацию детей-инвалидов. Об этом сообщает RT.

Она пояснила, что такой метод упростит процедуру получения государственной соцпомощи. Граждане смогут оплатить реабилитационные мероприятия в специализированных учреждениях, питание и проживание пациентов и их сопровождающих. Кроме того, будет предусмотрена компенсация расходов на проезд до места прохождения реабилитации.

Также Волынец подчеркнула, что на данный момент механизм предоставления детям-инвалидам качественных и эффективных услуг по комплексной реабилитации недостаточно урегулирован.

Напомним, ранее омбудсмен Волынец предложила ввести в школах бесплатное питание для детей-инвалидов.