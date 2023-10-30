Погода 4, 5 и 6 ноября 2023 года: жителей Новосибирска ждут морозы и снег на длинных выходных

В Новосибирске температура во время длинных выходных опустится до -7 градусов.

В Новосибирске в длинные выходные с 4 по 6 ноября, связанные с празднованием Дня народного единства, ожидается похолодание. Об этом свидетельствуют данные сервисов прогноза погоды.

Так, в субботу, 4 ноября, в Новосибирске будет идти снег, а температура воздуха опустится до -3 градусов ночью. В воскресенье похолодает — до -1 градуса днём и до -7 градусов ночью. Вероятность осадков 5 ноября — 50%.

В понедельник, 6 ноября, с вероятностью 40% также будет идти снег. Температура воздуха в этот день будет держаться на уровне воскресенья, следует из данных погодных сервисов.

Напомним, ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске дети бегают по тонкому льду.