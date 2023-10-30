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общество

В Новосибирске дети бегают по тонкому льду — это может привести к трагедии

Фото: Telegram-канал «Моя Первомайка»

В Новосибирске были замечены бегающие дети по льду, который едва образовался — МЧС прокомментировали инцидент.

В Telegram-канале «Моя Первомайка» 29 октября опубликовали видео, на котором ребёнок бежит по замерзшему озеру.

«Соседи, поговорите со своими детьми. Гулять по льду очень опасно!», — подписали видео.

В связи с тем, что погода сейчас нестабильна, лёд может быть очень тонким и просто не выдержит вес даже маленького ребёнка.

Поэтому главное управление МЧС России по Новосибирской области решило напомнить о правилах безопасности на водоемах в осенне-зимний период.

«Выходить на тонкий лед опасно, нельзя проверять прочность льда ударами ноги, в темноте не стоит гулять вблизи водоемов», — указало в своём Telegram-канале МЧС по Новосибирской области.

Ранее Сиб.фм сообщал, что с середины ноября в Новосибирске будет сильное похолодание.

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Валерия Митрохина
Журналист

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