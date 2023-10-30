Правда ли, что Россия готовится к ядерной войне: что означают учения и запуски ракет

Октябрьские учения по гражданской обороне, возобновление испытаний ядерного оружия на территории РФ, упорные требования российских военкоров о всеобщей мобилизации в стране окончательно встревожили россиян. Что известно о подготовке России к ядерной войне к данному часу, читайте ниже.

Недавняя отработка массированного ядерного удара стратегическими наступательными силами нашей страны была, по словам главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, всего лишь демонстрационным ответом на возможное применение ядерного оружия потенциальным противником.

Об одновременном массированном запуске трёх баллистических ракет (с воздуха, воды и земли) руководство РФ оповестило потенциального противника (в данном случае – это США), сообщил информационный портал «МК.ру» со ссылкой на собственный высокопоставленный источник информации (специалиста в области ядерных вооружений).

В этот же день, а точнее 25 октября 2023 года Совет Федерации РФ одобрил закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Американцы расценили это как опасный шаг и назвали это решение способом усилить давление на Соединенные Штаты и другие государства для того, чтобы прекратить поставки оружия Украине, пишет Национальная служба новостей. Кстати, США изначально не ратифицировали этот договор.

Говорить о возможном начале ядерной войны пока рано, считают российские эксперты, а вот возобновление гонки вооружений вполне возможно.