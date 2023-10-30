Путин сделал заявление о СВО и обратился к бойцам

Глава нашего государства назвал спецоперацию на Украине длительным процессом урегулирования и уточнил у мобилизованных, довольны ли они госпомощью для их семей.

Разговор на эти непростые, но значимые темы состоялся во время недавней встречи президента Владимира Путина с руководителем Кабардино-Балкарии Казбеком Коковым.

Обсуждая сроки завершения СВО, глава РФ высказался о длительности специальной военной операции России на Украине, отметив, что это действительно длительный процесс — не СВО, а урегулирование ситуации в упомянутой стране, сообщает РИА Новости.

Другим животрепещущим вопросом стали территории действия текущей военной операции, о которых Путин высказался, как о «нашем пути»: «Вы знаете, дело не в территориях, дело в гарантиях безопасности народов России и Российского государства, а это более сложный вопрос, чем какая-то территория, в безопасности людей, которые считают Россию своей Родиной, а мы их считаем своими людьми», цитирует президента портал «1tv.ru».

Также был поднят вопрос социальных гарантий для семей мобилизованных. Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков информировал главу государства о старте нового проекта «Дети героев», который направлен на установку о том, что быть сыном или дочкой участника СВО — это гордо. Эту позицию разделил и Путин, отметивший, что о детях участников СВО надо заботиться так же, как о своих собственных.

А вот о качестве господдержки семей мобилизованных российский лидер поинтересовался у участников СВО, удостоенных госнаград за боевой подвиг. Во время осенней встречи с ними Владимир Владимирович уточнил, все ли соцгарантии перед ними выполняются. На что бойцы ответили — их близкие чувствуют, что они не одни в своих переживаниях и заботах.