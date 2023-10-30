Сибиряки стали чаще путешествовать с кредитной картой

Кредитная карта становится все более популярным инструментом путешественника — за два года оборот платежей по ней в сфере туризма вырос в 2,5 раза. Сибиряки стали чаще расплачиваться кредиткой за авиабилеты, гостиницы и туристические товары. В повседневной жизни люди в Сибири чаще всего используют кредитные карты для покупок в супермаркетах.

Также в лидерах по популярности владельцев кредитной карты находятся покупки в магазинах одежды и обуви, электроники и товаров для дома. Такие данные приводит крупный Сибирский банк.

Дмитрий Солнцев, председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк:

«Мы видим, что эта карта — популярный продукт у сибиряков, на долю которых приходится почти 12% от общего числа владельцев нашей кредитки в России. Этот инструмент позволяет людям бесплатно пользоваться деньгами банка. Сегодня владельцы старых кредиток имеют возможность увеличить беспроцентный период. Для этого нужно лишь перевыпустить карту старого образца».

Для справки:

В 2023 году портал «Банки.ру» назвал этот продукт картой года. По итогам 2022 года она победила в номинации «Лучшая кредитная карта для массовых клиентов», получив премию Frank Credit Cards Award. Премия была вручена в результате масштабного исследования рынка кредитных карт и рассрочки в России аналитической и консалтинговой компании Frank RG. В сентябре 2021 года Frank RG признал ее самой выгодной в России картой с длительным льготным периодом.