В ходе СВО погиб боец из Новосибирска Евгений Репетин

С погибшим попрощаются 1 ноября.

В Новосибирске прощаются с новосибирским бойцом специальной военной операции (СВО) Евгением Репетиным. Об этом сообщает группа «Новосибирск скорбит» в социальной сети «Вконтакте».

«Вечная память нашему солдату Репетину Евгению Сергеевич. Прощание состоится 01.11.2023г. по адресу Барьерная 8, школа №179 (актовый зал). Начало в 12:00. ОбьгЭС», — говорится в сообщении.

Более подробной биографии и информации о мужчине пока что нет.

Ранее Сиб.фм сообщал, что с бойцом Виталием Вострецовым, погибшим на СВО, простились под Новосибирском.