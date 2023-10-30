С бойцом Виталием Вострецовым, погибшим на СВО, простились под Новосибирском

Под Новосибирском простились с Виталием Вострецовым — он погиб в зоне специальной военной операции.

Как сообщает администрация Ордынского региона, 16 октября в ходе специальной военной операции погиб 41-летний Виталий Вострецов из Новосибирской области.

Его мобилизовали 29 сентября в 2023 и спустя год боец погиб в ходе выполнения боевого задания.

В селе Новопичугово Ордынского района с Виталием простились на прошлых выходных.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что военнослужащий откровенно рассказал о зоне специальной военной операции, куда попал по частичной мобилизации. Как сообщается в видео, мужчина был готов к тому, что получит повестку, поэтому решил закупиться снаряжением. Также он рассказал про бойцов ВСУ, которых забрали на СВО силой.