«Все люди, все достойны жить»: военнослужащий из Новосибирска рассказал про СВО

Военнослужащий откровенно рассказал о зоне СВО, куда попал по частичной мобилизации.

В опубликованном видео в Telegram-канале «Герои спецоперации Z», военнослужащий с позывным «Тихий» рассказал о зоне специально военной операции, куда попал по частичной мобилизации.

«Я в новосибирской бригаде служил. Все, второй контракт закончился, и я решил уйти из армии, переехал в Кузбасс. Стал шахтером. Я вот помню, когда принесли повестку», — рассказал военнослужащий.

Как сообщается в видео, мужчина был готов к тому, что получит повестку, поэтому решил закупиться снаряжением. Также он рассказал про бойцов ВСУ, которых забрали на СВО силой.

«По новостям же показывают, что их просто с улиц забирают, закидывают в машины, отправляют служить. Все люди, все достойны жить. Просто им не повезло, что они с другой стороны. Им настолько промыли мозги, что все русские плохие», — поделился мужчина.

Военный добавил, что разведка сейчас очень сильно отличается, по сравнению с тем, какая была раньше.

«Теперь 99% работы за бойцов делают коптеры. Да и противника не приходится особо долго искать: вблизи ЛБС он сидит буквально через каждые сто метров, хорошо окопавшись. И нашим бойцам приходится выковыривать врага из этих щелей и лисьих нор», — добавил военнослужащий.

Также военный поделился тем, что получил несколько наград: медаль «За отвагу», «За заслуги перед Отечеством», медаль «Суворова» и орден Мужества.

Напомним, что Путин сделал заявление о СВО и обратился к бойцам.