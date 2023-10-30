В Израиле сообщили о гибели пленницы ХАМАС с переломанными ногами

МИД Израиля официально подтвердил гибель студентки из Германии Шани Лук, которую похитили боевики ХАМАС.

Министерство иностранных дел Израиля официально подтвердило гибель немецкой студентки Шани Лук, которую в первый день конфликта похитили боевики ХАМАС.

Тело 23-летней Шани Лук было обнаружено и опознано. В министерстве также отметили, что девушка была подвергнута жестоким пыткам.

Молодая девушка попала в плен к ХАМАС в первый день палестино-израильского конфликта, когда она находилась на музыкальном фестивале, проходившем около границы с сектором Газа. Боевики над ней издвевались, сломав ноги, а затем увезли в кузове автомобиля в плен. Родители Шани узнали свою дочь по ее татуировкам и дредам.



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