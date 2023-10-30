В Новосибирске бывшего судебного пристава-исполнителя отправили в тюрьму за взятку

Калининский районный суд Новосибирска приговорил к реальному сроку бывшего пристава-исполнителя за взятку: Дарья Пономарева попросила 83 000 рублей за исполнение своих обязанностей.

В основу уголовного дела легли события, которые произошли в период с 2020 по 2021 год. Тогда Дарья Пономарева работала в отделе судебных приставов-исполнителей по Калининскому району.

Находчивая госслужащая решила подзаработать и попросила деньги за выполнение своих должностных обязанностей. За 83 000 рублей она обещала передать данные о должнике в федеральный розыск, провести процедуру по наложения ареста на его имущество, изъятию и реализации.

Заинтересованное в поиске должника лицо согласилось на условия, а потом заявило о требовании пристава в компетентные органы. В итоге уголовное дело было возбуждено по части 2 статьи 290 УК РФ «Получение взятки в значительном размере».

27 октября в Калининском районном суде огласили приговор. Уволенный пристав получила реальный срок.

«Приговором суда Пономарева Дарья Андреевна признана виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 290 УК РФ и ей назначено наказание в соответствии с санкцией данной статьи в виде двух лет лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в размере четыреста пятнадцать тысяч рублей, с лишением права занимать должности на государственной службе, связанные с осуществлением функций представителя власти на срок два года»,

- сообщили в Калининском районном суде.

Отбывание реального наказания отсрочено в связи с тем, что у бывшего пристава несовершеннолетние дети 12 и 8 лет. В колонию Дарья Пономарева отправится после того, как им исполнится 14 лет.

Также напомним, что в мае этого года бывший заместитель руководителя УФССП Елена Кириллова была осуждена также за взятку – она выплатит 500 тысяч рублей, но останется на свободе.