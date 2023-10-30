В Новосибирске историк Кокоулин оценил риск беспорядков после событий в Махачкале

Вчера, 29 октября, вечером в международный аэропорт Махачкалы ворвалась толпа мужчин, заблокировали здание аэровокзала и проверяли у пассажиров паспорта, чтобы найти прибывших из Израиля. Группа также проникла на взлетно-посадочную полосу и забралась на самолет. По официальным данным, пострадали около 20 человек, включая полицейских. На данный момент аэропорт Махачкалы приостановил прием и отправку рейсов.

Российские политики и общественные деятели выразили резко негативное мнение о событиях в Махачкале. Историк Владислав Кокоулин в интервью BFM-Новосибирск оценил происходящее с исторической точки зрения.

Кокоулин отмечает, что в России в дореволюционные времена случались еврейские погромы. В регионах, таких как Новосибирская область, работа активно ведется по гармонизации межнациональных отношений, учитывая многонациональное общество и разнообразие культур и религий. Представители диаспор призывают к предотвращению провокаций и межнациональных конфликтов в периоды обострения международной обстановки.

На территории Новосибирской области проживают представители более 180 национальностей. Регион поддерживает разнообразные культурные центры и религиозные общины.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Госдуме рассмотрят проект обращения к ООН из-за гибели детей на Ближнем Востоке.