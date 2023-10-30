В Госдуме рассмотрят проект обращения к ООН из-за гибели детей на Ближнем Востоке

Государственная Дума Российской Федерации рассмотрит проект обращения к Организации Объединенных Наций (ОНН), международным организациям и зарубежным парламентам в связи с увеличивающимся числом погибших детей в ходе палестино-израильского конфликта.

Документ разработал Комитет Государственной Думы России по международным делам, по делам семьи, женщин и детей.

В документе говорится, что гуманитарная ситуация на Ближнем Востоке продолжает ухудшаться. Обе стороны бьют по гражданким объектам, что приводит к серьезному увеличению числа детей-жертв.

В тексте говорится, что Россия обязана обратиться в ООН с призывом содействовать прекращению огня без каких-либо предварительных условий между противоборствующими сторонами.

Ранее Сиб.фм сообщал, что президент России Путин проведет совещание из-за событий в Махачкале.