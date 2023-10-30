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политика общество

Президент России Путин проведет совещание из-за событий в Махачкале

Фото: Kremlin.ru

Сегодня, 30 октября, президент России Владимир Путин запланировал совещание с высшими руководителями силовых структур.

Обсуждать будут «попытки Запада манипулировать событиями на Ближнем Востоке с целью нарушения единства общества». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Планируется, что на совещании будут премьер-министра Михаил Мишустин, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, министра иностранных дел Сергей Лавров, а также высшие руководители силовых структур.

Ранее Сиб.фм сообщал, что Шойгу рассказал, сколько людей и танков потеряли ВСУ с начала контрнаступления.

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Игорь Кириченко
Журналист

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