Шойгу рассказал, сколько людей и танков потеряли ВСУ с начала контрнаступления

Министр отметил, что ВСУ потеряли свыше 90 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными, не достигнув при этом никаких значимых успехов на поле боя.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что с начала украинского контрнаступления с 4 июня Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли потери свыше 90 тысяч военнослужащих, включая убитых и раненых. Об этом он рассказал на Х Пекинском Сяншаньском форуме.

Также ВСУ потеряли около 600 танков и почти 1,9 тысяч бронемашин различного класса.

Шойгу отметил, что у украинских военных нет тактически значимых успехов на поле боя. Он также заявил, что российские военные будут продолжать выполнять поставленные задачи для обеспечения безопасности мирных жителей.

Ранее Сиб.фм сообщал, что Путин сделал заявление о мобилизации 300 тысяч человек.