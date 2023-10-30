Путин сделал заявление о мобилизации 300 тысяч человек

Глава государства поделился обновлёнными данными о текущем наборе добровольцев для выполнения боевых задач в зоне действия СВО на Украине.

Ранее в ходе сентябрьского Восточного экономического форума президент РФ Владимир Путин озвучивал текущие данные о количестве подписанных с Минобороны контрактов – по данным на 12 сентября 2023 года их насчитывалось 270 тысяч.

Главе государства доложили обновлённую информацию: «Сегодня утром мне доложили: 300 тыс. контрактов подписано», цитирует слова Путина сайт Кремля. Число добровольцев сравнялось с уровнем мобилизованных в сентябре прошлого 2022 года в рамках объявленной тогда частичной мобилизации (соответствующий президентский Указ действует до сих пор).

Согласно новым данным, каждый день на территории России подписывается от одной до полутора тысяч контрактов с Минобороны (за подписание договора сроком от года автоматически начисляется единовременная выплата в размере 195 000 рублей).

Российский лидер уверен, что подобная активность со стороны взрослого населения страны вызвана исключительно патриотическими мотивами: «Добровольцы руководствуются самыми высокими патриотическими соображениями», а не материальными. Да, мы платим какие-то деньги, и они, конечно, выше — гораздо выше — чем в среднем по стране, но разве какими-то деньгами можно закрыть угрозу гибели человека либо получения тяжелого ранения? Конечно, нет», публикует слова президента портал «РБК».

Также Путин опроверг информацию о привлечении зарубежных наёмников из Северной Кореи к СВО, назвав это «чушью».