В Новосибирске на ОбьГЭС закопали трубу с протечкой после коммунальной аварии

Сиб.фм рассказал о коммунальном несчастье, которое постигло жителей улицы Энгельса в Новосибирске: там на прошлой неделе прорвало трубу с горячей водой — после публикации её закопали.

Трубу на улице Энгельса прорвало 24 октября. Как рассказала Сиб.фм местная жительница Татьяна Головачук, работу вели сотрудники МУП «Горводоканал» и случайно зацепили одну из магистральных труб – так образовалась сильная течь.

После этого рабочие установили на месте течи горячей воды массивный короб, который направляется жидкостью. Местные жители говорят, что боятся потопа на улице Энгельса.

«Там мокрая глина. Короба сейчас стоят на ножках из глины, под ними промоины. Представляете, если его поведёт, и он выплеснется на человека? А он тонну-то точно весит, и вот польются тонны воды,

— рассказывала Сиб.фм Татьяна. – Они не могут ничего поделать: анализ воды взяли – утечка идёт из водопроводной трубы. Воду отключили».

В результате коммунальной аварии на прошлой неделе на улице Энгельса остались без воды 35 частных домов. Сложность также заключалась в том, что протекающая труба оказалась под тепломагистралью.

Всё это грозило большой коммунальной бедой после того, как установятся минусовые температуры. Редакция Сиб.фм, чтобы разобраться в сложившейся ситуации, направила запрос в МУП г. Новосибирск «Горводоканал», но пока ответ не пришёл.

Судьбой трубы корреспондент Сиб.фм вновь поинтересовался у Татьяны Головачук в выходные, после публикации Сиб.фм. Выяснилось, что место порыва просто закопали.

«Просто приехали и закопали яму. Утечку они не устраняли, там течёт ручей: ничего они не устанавливали там.... Закопали ночью, — сообщила Татьяна, возле дома которой и велись все работы. – Ручей там бежал приличный. Они вот в этом же состоянии всё и закопали: ручёк так и бежит, и куда он будет искать дорогу – я не знаю. У меня дом от этого уже фактически завалился.... И остались мы без воды, просто отрубили нас».

Местные жители говорят, что вода из закопанных коробов может начать подмывать теплотрассу. Это грозит уже проблемами с отоплением в ближайших девятиэтажках.

«Если короба поведёт – это всё рухнет. Они же ничего ночью под короба не подпихивали. У них нет такой техники – нет. Они просто засыпали и всё, а дальше всё это будет подмываться, — продолжает Татьяна.

– А там ещё у короба бетонная крышка, которая много весит: если её поведёт — она тоже упадёт на теплотрассу. Я не знаю, конечно, чем это может кончиться, но до теплотрассы всего метр... Последствия могут быть страшными».

Уточнить информацию у представителей «Горводоканала» пока опять так и не удалось. После того, как трубу закопали, Татьяна Головачук видела коммунальщиков на улице Энгельса, но место протечки, как они сами признались женщине, они так и не нашли.