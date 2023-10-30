В Новосибирске открыли арт-пространство для молодых художников

Арт-пространство открыли для молодых художников в Новосибирске.

В Городском центре истории новосибирской книги имени Н. П. Литвинова открыли арт-пространство «Мастерская иллюстратора». Оно стало одним из победителей конкурса проектов в области культуры, искусства и креативных творческих индустрий управления культуры мэрии Новосибирска.

В центре сделали ремонт помещения для мастерской, а одну из стен расписали новосибирские художники. Там также разместили и своеобразный музей.

Любой желающий может сделать и собственные работы. Готовые эскизы для получения обратной связи от других авторов можно разместить на доске объявлений, и на ней же оставить предложение к сотрудничеству.

Арт-пространство «Мастерская иллюстратора» бесплатно и открыто по предварительной записи.

Напомним, что в Новосибирской области запустили работу виртуального музея судебной системы – теперь из интернета можно узнать не только всё о делопроизводстве, но и об истории того или иного суда.