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общество

В Новосибирске отметили Хэллоуин в костюмах вампиров и ведьм - фото

Фото: Денис Винокуров

31 октября — Хэллоуин. У этого праздника древние корни. Новосибирск активно отмечает этот праздник. Клубы и общественные пространства устраивают тематические вечеринки, концерты и конкурсы костюмов.

С учетом того, что Хэллоуин в 2023 году выпадает на вторник, многие заведения решили перенести празднование на выходные, предшествующие этой дате.

Например, бар «Уzдечка» в Новосибирске 28 октября провел шоу-программу «Halloween КУКЛЫ». Гости заведени превратились в вампиров, призраков, ведьм и монстров. Вечер прошел в веселой атмосфере, с танцами под выступление местных рок-групп и конкурсами на самый оригинальный и жуткий костюм.

«МК в Новосибирске» показал подборку фотографий с этого мероприятия.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области досрочно выплатят пенсии за ноябрь.

Фото В Новосибирске отметили Хэллоуин в костюмах вампиров и ведьм - фото 2

Фото В Новосибирске отметили Хэллоуин в костюмах вампиров и ведьм - фото 3

Фото В Новосибирске отметили Хэллоуин в костюмах вампиров и ведьм - фото 4

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Игорь Кириченко
Журналист

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