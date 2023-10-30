В Новосибирске отметили Хэллоуин в костюмах вампиров и ведьм - фото

31 октября — Хэллоуин. У этого праздника древние корни. Новосибирск активно отмечает этот праздник. Клубы и общественные пространства устраивают тематические вечеринки, концерты и конкурсы костюмов.

С учетом того, что Хэллоуин в 2023 году выпадает на вторник, многие заведения решили перенести празднование на выходные, предшествующие этой дате.

Например, бар «Уzдечка» в Новосибирске 28 октября провел шоу-программу «Halloween КУКЛЫ». Гости заведени превратились в вампиров, призраков, ведьм и монстров. Вечер прошел в веселой атмосфере, с танцами под выступление местных рок-групп и конкурсами на самый оригинальный и жуткий костюм.

«МК в Новосибирске» показал подборку фотографий с этого мероприятия.

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