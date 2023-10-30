В Новосибирске построят поликлинику за 3 миллиарда рублей

В Новосибирске на улице Мухачева построят поликлинику за 3 млрд рублей.

Мэрия Новосибирска выдала разрешение на строительство новой поликлиники на улице Мухачева, которая появится рядом с горбольницей №3. Разрешение действует до 26 июня 2025 года. Стоимость строительства составляет более 2,9 млрд рублей.

Поликлиника рассчитана на 700 посещений в смену, а её площадь займёт 13 784, 1 квадратных метра. В ней будет четыре основных этажа и один подземный.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что спортивно-оздоровительный центр откроют в Центральном районе Новосибирска. Здание планируют возвести на Октябрьской магистрали. 27 октября мэрия Новосибирска дала разрешение на строительство объекта. Застройщик ООО «Новый Мир Химметалл» возведёт центр вблизи театра «Глобус» и улицы Ипподромской.