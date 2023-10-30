В Новосибирске разработан вид выплат для участников СВО

Социальную помощь смогут получить ветераны, ставшие инвалидами-колясочниками в ходе участия в СВО.

Правительством Новосибирской области 30 октября была одобрена новая мера социальной поддержки участников специальной военной операции.

На заседании Правительства Новосибирской области 30 октября был рассмотрен проект закона «О единовременной денежной выплате на обеспечение условий доступности для инвалида жилого помещения».

Новая мера социальной поддержки участников специальной военной операции предусматривает выплаты на приспособление жилья с учетом потребностей инвалида и обеспечения условия доступности, либо на приобретение приспособленного жилья.

Социальную помощь смогут получить ветераны, ставшие инвалидами-колясочниками в ходе участия в СВО.

Выплата предоставляется в двух размерах в зависимости от цели ее использования – на приспособление жилого помещения с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий доступности, включая оплату расходов, связанных с приобретением товаров, работ, услуг и подготовкой проектно-сметной документации в размере стоимости мероприятий по приспособлению жилого помещения, но не более 500 тысяч рублей.

Также выплата может быть предоставлена на приобретение приспособленного жилого помещения, включая оплату услуг по подбору жилого помещения и сопровождению сделки по приобретению жилого помещения, при условии продажи принадлежащего гражданину неприспособленного жилого помещения – в размере 1 млн рублей.

Ранее Сиб.фм сообщал, что военнослужащий откровенно рассказал о зоне СВО, куда попал по частичной мобилизации.