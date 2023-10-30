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вчера 22:48
общество проиcшествия

В Новосибирске скончалась судья районного суда Елена Егорова

Фото: скриншот из видео

На прошлой неделе скончалась судья Новосибирского районного суда Елена Егорова. Церемония прощания состоялась 27 октября.

Елена Егорова получила образование в юридическом факультете Томского государственного университета. В 2010 году ее назначили в Новосибирский районный суд по указу президента России. Егорова специализировалась на уголовных делах. Она отработала на должности судьи в течение 13 лет.

Причины смерти судьи Елены Егоровой неизвестны.

Ранее в Израиле сообщили о гибели пленницы ХАМАС с переломанными ногами.

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Игорь Кириченко
Журналист

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