В Новосибирске суд признал невиновной мать, чьи детей погибли в пожаре

Суд признал невиновной мать погибших детей в пожаре в Новосибирске.

В суде Первомайского района в Новосибирске Ксения Карабина признана невиновной в совершении преступлений, предусмотренных ст. 156 (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем) и ст. 125 (оставление в опасности) Уголовного кодекса РФ, за отсутствием в ее деяниях состава преступлений.

В результате приговор не вступил в законную силу.

Напомним, что 27 января, в Первомайском районном суде Новосибирска избрали меру пресечения матери погибших на пожаре детей: Ксению К. отпустили домой под подписку о невыезде.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в Новосибирске Первомайский районный суд приговорил к 2 годам и десяти дням колонии-поселения Ксению Зацепину по делу о гибели двоих малолетних детей в результате пожара. 19-летняя девушка работала няней, но в день трагедии ушла в салон красоты, оставив малышей одних.