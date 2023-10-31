Блогерша из Новосибирска презентовала музыкальный клип на песню «Дышит маточкой»

В Новосибирске блогерша презентовала новый музыкальный клип на трек «Дышит маточкой».

30 октября в кинотеатре «Кино Сити» блогерша из Новосибирска Виктория Аршина презентовала клип на свой трек «Дышит маточкой».

По словам Виктории, она решила записать собственную песню после победы на шоу «Богиня шопинга», которое проходило на телеканале «Суббота».

Трек под названием «Дышит маточкой» был записан в похожем стиле певицы Инстасамки. Виктория считает, что сейчас песни этой исполнительницы находятся на пике популярности, поэтому и сибирячка не хочет отставать от трендов.

В съёмках клипа приняли участие более 20 человек, а снимали его около недели в разных местах Новосибирска.

Ранее Сиб.фм сообщал, что общественники Новосибирска хотят отменить концерт певицы Инстасамки из-за её песен.