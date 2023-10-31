Дополнительный поезд Томск — Новосибирск запустят 6 ноября

Появится дополнительный поезд из Томска в Новосибирск.

6 ноября дополнительный рейс совершит поезд № 869/870, который следует из Томска до Новосибирска и обратно. Это связано с большим спросом поездок в праздничные дни.

Расписание поезда 6 ноября: отправление из Томска состоится в 06:35, а прибытие в Новосибирск в 11:27. В обратном направлении поезд отправится в 17:30 — прибудет в Томск в 22:13.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в ноябре россияне смогут отправиться на трёхдневный отдых. В связи с тем, что 4 ноября (День народного единства) и так приходится на выходной день, нерабочим сделают и понедельник 6 ноября.

Напомним, что жителей Новосибирска ждут морозы и снег в праздничные выходные.