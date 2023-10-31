Жителей Новосибирска ждут морозы и снег в праздничные выходные

В Новосибирске будут морозы во время длинных выходных.

По данным сервисов прогнозы погоды, в Новосибирске в выходные дни с 4 по 6 ноября ожидается похолодание. 4 ноября в субботу в Новосибирске будет идти снег. Ночью температура воздуха опустится до -3 градусов.

В воскресенье 5 ноября похолодает до -1 градуса днём и до -7 градусов ночью с вероятностью осадков 50%.

И 6 ноября в понедельник погода будет держаться от -1 до -7 градусов. Вероятность осадков — 40%.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирск грядёт сильное похолодание в середине ноября. В ночное время температура воздуха опустится до -15 градусов, а днём будет около -8 градусов без осадков.

Напомним, что в Новосибирске дети бегают по тонкому льду и это может привести к трагедии. Поэтому главное управление МЧС России по Новосибирской области решило напомнить о правилах безопасности на водоемах в осенне-зимний период: «выходить на тонкий лед опасно, нельзя проверять прочность льда ударами ноги, в темноте не стоит гулять вблизи водоемов».