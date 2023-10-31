ХК «Сибирь» отыгралась и вырвала победу у «Витязя» в серии буллитов

Новосибирская команда «Сибирь» обыграла команду «Витязь» со счётом 3:2.

В группе хоккейного клуба «Сибирь» в социальной сети «ВКонтакте» сообщили о завершении матча Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, который прошёл на стадионе «Сибирь-Арена» в Новосибирске. На нём состоялась встреча новосибирской команды «Сибирь» с подмосковной командой «Витязь». Завершилось всё серией буллитов со счётом 3:2 (0:0, 1:1, 1:1, 0:0, 1:0).

Победу новосибирцам в серии буллитов принёс Никита Шашков.

Ранее Сиб.фм сообщал, что хоккеисты ХК «Сибирь» приехали на игру с ЦСКА, переодевшись в персонажей из фильма «Операция Ы». Участники клуба переоделись в необычные образы в связи с 61-ым днём рождения хоккейного клуба, а также с матчем ЦСКА.

Напомним, что на пресс-конференции после матча новосибирской команды с московским клубом «Спартак» главный тренер ХК «Сибирь» Дэвид Немировски попросил открыть станцию метро «Спортивная», чтобы его игроки не опаздывали на тренировки перед игрой из-за пробок на дорогах.