сегодня
29 октября, 00:58
пробки
0/10
погода
-6°C
курсы валют
usd 93.21 | eur 98.35
сегодня
29 октября, 00:58
пробки
0/10
погода
-6°C
курсы валют
usd 93.21 | eur 98.35
вчера 18:30
общество спорт

Хоккеисты ХК «Сибирь» переоделись в персонажей фильма «Операция Ы»

Фото: социальные сети

Хоккеисты ХК «Сибирь» приехали на игру с ЦСКА, переодевшись в персонажей из фильма «Операция Ы».

В социальной сети «ВКонтакте» в группе хоккейного клуба «Сибирь» появились фотографии хоккеистов, которые решили в буквальном смысле примерить на себя роль персонажей из фильма «Операция Ы».

Как сообщается в группе, участники клуба переоделись в необычные образы в связи с 61-ым днём рождения хоккейного клуба, а также с матчем ЦСКА.

Фото Хоккеисты ХК «Сибирь» переоделись в персонажей фильма «Операция Ы» 2

«Особый матч — особый стиль», прокомментировали в записи.

Фото Хоккеисты ХК «Сибирь» переоделись в персонажей фильма «Операция Ы» 3

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в Новосибирске хоккеисты «Сибири» сняли ролик «Операция 61» в честь дня рождения.

Напомним, что медведь из новосибирского зоопарка поехал на празднование дня рождения ХК «Сибирь».

ОЦЕНИТЬ статью
0

Валерия Митрохина
Журналист

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Читайте в