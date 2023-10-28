Хоккеисты ХК «Сибирь» переоделись в персонажей фильма «Операция Ы»

Хоккеисты ХК «Сибирь» приехали на игру с ЦСКА, переодевшись в персонажей из фильма «Операция Ы».

В социальной сети «ВКонтакте» в группе хоккейного клуба «Сибирь» появились фотографии хоккеистов, которые решили в буквальном смысле примерить на себя роль персонажей из фильма «Операция Ы».

Как сообщается в группе, участники клуба переоделись в необычные образы в связи с 61-ым днём рождения хоккейного клуба, а также с матчем ЦСКА.

«Особый матч — особый стиль», прокомментировали в записи.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в Новосибирске хоккеисты «Сибири» сняли ролик «Операция 61» в честь дня рождения.

Напомним, что медведь из новосибирского зоопарка поехал на празднование дня рождения ХК «Сибирь».