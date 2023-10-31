Мэрия Новосибирска прокомментировала унижение ученицы педагогом в школе

В мэрии Новосибирска заявили, что сообщение, распространенное в социальных сетях, не может служить основанием для официальной проверки.

29 октября опубликовали видео, на котором учительница русского языка и литературы кричит на ученицу, предположительно из-за оскорблений. Женщина держала девочку за руку и кричала на ней перед классом, угрожая ей.

Известно, что на видео запечатлена Радость Мельникова. У неё 33 года стажа работы. Также найдены профили в сети по репетиторству, хотя на момент публикации связаться с Мельниковой не удалось.

Директор учебного заведения Юлия Голованова отказалась комментировать ситуацию с ученицей. Она заявила, что вернется в город только 1-го числа.

Реакции жителей Новосибирска в социальных сетях были разнородными. Некоторые отметили, что Радость Мельникова – опытный и хороший педагог, утверждая, что видео не даёт ясного контекста ситуации.

Они считают, что Мельникова была хорошим классным руководителем и учителем русского языка у их детей. Они описывают её как строгого, но справедливого преподавателя.

Некоторые бывшие ученики также высказались положительно по поводу педагога. Они говорят, что за время обучения у них не возникало проблем с этим учителем.

Однако другие жители считают, что даже если ученик оскорбил учителя, школьный преподаватель не имеет права общаться с учениками в таком тонне.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске пёс чуть не умер от энтерита после прививки.