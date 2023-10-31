Минздрав опроверг сообщения о погибшем полицейском из-за беспорядков в Махачкале

Министерство здравоохранения Дагестана опровергло сообщения о смерти полицейского после инцидента в аэропорту Махачкалы.

Согласно данным Минздрава республики, пять человек все еще находятся на лечении. Двое из пострадавших имеют тяжелые черепно-мозговые травмы. Большинство пострадавших — сотрудники полиции.

Инцидент произошел 29 октября, когда сотни людей ворвались в аэропорт Махачкалы после приземления самолета из Тель-Авива. Протестующие выдвинули требование изгнать евреев, прибывших из Израиля.

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