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общество

Минздрав опроверг сообщения о погибшем полицейском из-за беспорядков в Махачкале

Фото: Pexels.com

Министерство здравоохранения Дагестана опровергло сообщения о смерти полицейского после инцидента в аэропорту Махачкалы.

Согласно данным Минздрава республики, пять человек все еще находятся на лечении. Двое из пострадавших имеют тяжелые черепно-мозговые травмы. Большинство пострадавших — сотрудники полиции.

Инцидент произошел 29 октября, когда сотни людей ворвались в аэропорт Махачкалы после приземления самолета из Тель-Авива. Протестующие выдвинули требование изгнать евреев, прибывших из Израиля.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске скончалась судья районного суда Елена Егорова.

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Игорь Кириченко
Журналист

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