На 77-м году жизни скончался вице-президент Русского географического общества Пётр Бакланов

Бакланов был экспертом в области территориальной организации хозяйства и рационального природопользования.

На 77-м году жизни скончался академик Российской академии наук, вице-президент Русского географического общества Пётр Яковлевич Бакланов. Об этом сообщил Тихоокеанский институт географии Дальневосточного отделения РАН.

В институте отметили, что Бакланов — ученый-географ мирового уровня. Он оставил значительный след в развитии дальневосточной научной школы экономической географии.

Его деятельность простирается на территориальную организацию хозяйства, умелое природопользование, а также вопросы устойчивого развития и управления регионами.

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