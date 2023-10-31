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общество

На 77-м году жизни скончался вице-президент Русского географического общества Пётр Бакланов

Фото: Pexels.com

Бакланов был экспертом в области территориальной организации хозяйства и рационального природопользования.

На 77-м году жизни скончался академик Российской академии наук, вице-президент Русского географического общества Пётр Яковлевич Бакланов. Об этом сообщил Тихоокеанский институт географии Дальневосточного отделения РАН.

В институте отметили, что Бакланов — ученый-географ мирового уровня. Он оставил значительный след в развитии дальневосточной научной школы экономической географии.

Его деятельность простирается на территориальную организацию хозяйства, умелое природопользование, а также вопросы устойчивого развития и управления регионами.

Ранее Сиб.фм сообщал, что под Новосибирском пропал 36-летний Александр Зенков из Оби.

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Игорь Кириченко
Журналист

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