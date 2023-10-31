Под Новосибирском пропал 36-летний Александр Зенков из Оби

С 4 октября о его местонахождении неизвестно.

В Новосибирской области пропал 36-летний Александр Зенков из города Обь. Об этом сообщает поисковой отряд «Лиза Алерт».

Мужчину ищут с 4 октября этого года. Рост Александра 196 см. Он худощавого телосложения, волосы темно-русые, носит короткую cтрижку. Глаза у Александра карие.

Перед исчезновением был одет, предположительно, в темную куртку, бежевую или серую футболку, синие джинсы и черные сланцы.

Александр нуждается в медицинской помощи.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, сообщите, пожалуйста, по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно) или по номеру 112.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске во время тушения пожара в квартире нашли тело мужчины.