В Новосибирске во время тушения пожара в квартире нашли тело мужчины

В Новосибирске в 9-этажном доме на улице Громова загорелась квартира на 3 этаже.

В Новосибирске мужчина погиб в результате пожара, возникшего в квартире на улице Громова 30 октября. Об этом сообщили в пресс-служба ГУ МЧС по региону.

По данным ведомства, пожар возник на третьем этаже девятиэтажного дома.Через пять минут после вызова на место происшествия прибыли первые пожарные расчеты, где спасатели обнаружили мужчину без признаков жизни.

Очевидцы происшествия заявили, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и заснул с сигаретой в руках.



Напомним, в Новосибирске опубликованы кадры страшного пожара на Затулинке.