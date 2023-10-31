На кладбище под Новосибирском установили указатель с грамматической ошибкой

Возле Каменского кладбища в Новосибирской области установили указатель с грамматической ошибкой.

Вечером 30 октября житель села Каменка в Новосибирской области заметил новый дорожный указатель с грамматической ошибкой. Фотографией знака мужчина поделился с редакцией Сиб.фм.

«Муницепальное Каменское кладбище», — написано на табличке.

По словам местных жителей, указатель был установлен недавно. Как ранее сообщал Сиб.фм, установкой новых 400 дорожных знаков в октябре занималась компания АО «Новосибирскавтодор».

Напомним, что жители села Каменка Новосибирской области жители села Каменка весь октябрь жили без света, воды и тепла. Причиной стали аварийные отключения энергоснабжения из-за установки дорожных знаков. Как отметили в АО «Новосибирскавтодор», во время работ специалисты повредили пять кабелей. Однако виновной в отсутствии электроснабжения компания считает АО «РЭС». Что происходит в Каменке — в материале Сиб.фм.