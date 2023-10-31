Незаконный вывоз мусора фиксируют на видеокамеры в Новосибирске

В Новосибирской области незаконный вывоз мусора теперь будет фиксироваться на видеокамеры.

По данным пресс-службы областного правительства, в Новосибирской области незаконный вывоз мусора теперь фиксируют на фото и видеокамеры, а выявленным нарушителям выписывается штраф.

Четыре видеокамеры установлены на столбы. Трансляция осуществляется через настроенный личный кабинет, доступ к которому есть у сотрудников регионального минприроды, они сразу же направляют заявление в полицию с приложением материалов фото или видео, после того, как камера фиксирует правонарушителя. И после чего составляют административный протокол.

Проект реализован министерством природных ресурсов и экологии Новосибирской области совместно с министерством цифрового развития и связи региона.

Напомним, что под Новосибирском обнаружили огромную кучу свиных шкур.