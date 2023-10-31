Новосибирск готовится к зиме: завершены работы по обновлению дорожной инфраструктуры

В Новосибирске завершены все ремонтные работы на дорогах, тротуарах и путепроводах, запланированные на этот сезон. Дальнейшая задача городских служб – обеспечить надлежащее содержание отремонтированной улично-дорожной сети. Особенно – в зимний период. Об этом заявил мэр Анатолий Локоть на аппаратном совещании с главами районов и руководителями структурных подразделений мэрии.

«В этом году мы выполнили большой объём работ – в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" и по муниципальной программе обновлён в общей сложности 61 участок городских дорог. Отремонтировали рекордное количество тротуаров – более сотни объектов, такого не было много лет. Также провели работы на 74 участках дорог частного сектора, что тоже является рекордным показателем за последние годы. Наша дальнейшая задача – обеспечить надлежащее содержание и уборку городских дорог, в том числе в зимний период. При необходимости в помощь ДЭУ будут привлекаться мощности сторонних организаций», – отметил мэр Анатолий Локоть.

Как доложил начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска Константин Васильев, в распоряжении дорожных учреждений города около 500 единиц спецтехники. На зимний режим работы переведено 366 машин, остальная техника находится на переоборудовании или на плановом ремонте. Ежедневно на дороги выходит в среднем 352 единицы.

«Мы уже приступили к работе в зимнем режиме, начали применять противогололёдные материалы, реагенты, в основном на подъёмах, спусках, мостовых сооружениях. Уже израсходовали 20 тонн реагентов, 680 тонн противогололёдных материалов. Для работы в зимний период подготовлена снегоплавильная станция и 14 мест временного складирования снега», – сообщил Константин Васильев.

Глава профильного департамента также доложил, что на всех объектах дорожного ремонта закончены асфальтобетонные работы: «По нацпроекту БКД ремонтировались 23 объекта, работы завершили практически на всех. Остался один объект – это ул. Ипподромская. В результате экономии появились средства, на которые было решено сделать подпорную стенку. По муниципальной программе дорожного ремонта обновлено 38 объектов. На ул. Выборной сейчас подрядчик устраняет недостатки, на остальных участках работы завершены, замечания устранены, объекты приняты».

В рамках нацпроекта БКД в этом году отремонтировано 10 мостовых сооружений – рекордный объём за последние годы. Два объекта уже приняты, на восьми устраняются недостатки. Замечания в основном связаны с установкой ограждений, обустройством откосов. Устранить недочёты планируется в течение недели.