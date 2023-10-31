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общество

Новосибирский военком объяснил, по какому принципу женщин берут на СВО

Фото: Pexels.com

Военный комиссар Новосибирской области Евгений Кудрявцев сообщил, что женщины могут участвовать в специальной военной операции (СВО).

В эфире программы «Регион LIFE» на ОТС он отметил, что женщины могут пройти на службу. Для этого нужно обратиться в комиссариат или в администрацию муниципального района.

В военкомате женщинам предлагают определенную должность или специальность. Однако при обращения в военкомат может отсутствовать соответствующая вакансия для военнослужащих женского пола, особенно для специалистов медицинского и связанных областей.

Кудрявцев отметил, что в Новосибирской области женщины часто обращаются в военный комиссариат. Многие из них уже ушли на службу. Он подчеркнул, что подход к ним индивидуален.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске два подростка после курения вейпа до сих пор остаются в больнице.

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Игорь Кириченко
Журналист

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