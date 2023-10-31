В Новосибирске два подростка после курения вейпа до сих пор остаются в больнице

В Новосибирске двое подростков оказались в больнице из-за вейпа.

В школе №19 в Раздольном Новосибирской области двое школьников 12 и 15 лет госпитализированы. Об этом сообщили в Минздраве региона.

Школьники во время школьного перерыва курили вейп и почувствовали недомогание.

Дети остаются под наблюдением медициков. На данный момент проводится расследование для выяснения всех обстоятельств. Сотрудники школы проводят внутреннее расследование. Полиция также организовала проверку.

Ранее Сиб.фм сообщал, что житель Новосибирска отправился на год в колонию из-за повторной пьяной езды.